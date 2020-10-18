Разработчики из Larian Studios, которые корпят в данный момент над ролевой игрой Baldur’s Gate 3, рассказали, как они ведут тестирование. Перед первым проекта в раннем доступе Steam тестирование было поручено специальному боту, который называется «Супер Игрок» (Super Gamer). Ему поручено разыскивать крупные недоработки и выявлять уязвимости. Эта техническая программа была создана ещё во время работы над Divinity: Original Sin.

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Изначально Super Gamer проверял производительность сборок и только самые крупные ошибки, которые могли привести к «вылетам». Со временем возможности бота были улучшены. Теперь он умеет тестировать сразу несколько сборок, разыскивая баги, ошибки в интерфейсе и даже в диалогах.

При всём этом, сотрудники Larian Studios высоко ценят труд обычных тестеров, считая их незаменимым. Но устранение самых крупных программных ошибок было решено отдать боту. Напомним, Baldur’s Gate 3 поступила в ранний доступ Steam 6 октября. Игра была хорошо воспринята как простыми игроками, так и критиками.