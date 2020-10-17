Компания Ubisoft дала понять, при каких параметрах быстродействия будет работать грядущая Watch Dogs: Legion на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X. Продюсер игры, господин Латише Тилленатан (Lathieeshe Thillainathan) в серии вопросов и ответов на Reddit подтвердил, что на обеих консолях нового поколения проекту будет обеспечиваться поддержка рейтрейсинга. При таких настройках графики игру можно запустить в разрешении 4K, но только с 30 fps. Настройки других графических режимов продюсер не упомянул. Нам очень хочется верить, что в Legion есть такие настройки, позволяющие играть в неё с 60 кадрами в секунду.

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Из всё той же сессии вопросов и ответов на Reddit удалось выяснить, что Watch Dogs: Legion прямо со старта продаж получит поддержку так называемой кросс-прогрессии между платформами. А полноценный межплатформенный кроссплей «завезут» в одном из первых обновлений.

Про сюжет тоже удалось выяснить кое-что новое. Эйден Пирс, главный герой первой части, имеет свой уникальный набор характеристик — он смоделирован как полноценный персонаж. Но нужно понимать, что Пирс появится в игре только после выхода сезонного абонемента.

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В заключение господин Тилленатан заверил, что на консолях Watch Dogs: Legion не будет требовать постоянного подключения к Сети и её можно проходить в автономном режиме. Релиз проекта намечен на 29 октября на PlayStation 4, Xbox One и PC. Уже в ноябре «Легион» придёт на консоли нового поколения. Сначала на Xbox Series (10-го числа), чуть позже — на PlayStation 5 (12 ноября).