Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Похоже, песочница Teardown с полностью разрушаемым окружением выйдет уже в конце октября

1
50% скидки в Ситилинке до конца недели
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA

Разработчик Деннис Густавсон, уже успевший покорить сердца любителей игр своим проектом под названием Teardown, отличительной особенностью которого является полностью разрушаемое окружение с учётом законов физики, недвусмысленно намекнул на то, что игра заглянет в Steam по программе раннего доступа уже 29 октября.

реклама

анонсы и реклама
Предложение дня - RTX 8000 за 459 650р
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Стоит отметить, что в Teardown имеется сюжетная кампания, в которой мы играем за владельца компании, на которой висят огромные долги, требующие скорейшего возвращения. Исчерпав более или менее легальные способы решения проблемы, мы начинаем воровать машины, сносить здания, взрывать сейфы и тому подобное.

реклама

Естественно, сюжет в Teardown, маркетинговая «кампания» которой завязана на разрушаемости всего и вся, мало кого интересует. Главное — процесс.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

teardown
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Похоже, песочница Teardown с полностью разрушаемым окружением выйдет уже в конце октября
1
Выход киберпанкового детектива Gamedec отложен до следующего года
+
Проблемы с оптимизацией и недоработки: Age of Empires III Definitive Edition получила смешанные оценки в Steam
1
Blizzard завершила поддержку StarCraft II новым контентом
2
Целых 17 минут геймплея Amnesia: Rebirth — с игрой теней и галлюцинациями главной героини
3
Хардкорный симулятор фермера Professional Farmer: Cattle and Crops вышел из раннего доступа в Steam
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 34
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 114
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
5 октября 2020 41
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
5 октября 2020 32
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП 5 полезных мужских инструментов для ремонта и стройки с AliExpress, о которых Вы могли не знать
9
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
20
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Alseye, Arctic, ASUS. Часть 2
16
Мой опыт правильного апгрейда компьютера – делюсь подробностями успеха
134
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
27
Как я собирал нормальный SFF ПК из солянки
40
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2
7
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
+

Сейчас обсуждают

DiLouk
15:29
Еще больше чем PS5? Ну или им придется ждать более эффективной архитектуры.
Бывший гейм-дизайнер Sony: Playstation 5 Pro появится ранее ожидаемого
Анатолий Кочин
15:29
На пальцах объясню - цена рекомендованная выросла, так как товар не имеет конкурентов по этой же цене и АМД уверена в этом. Цена оправдана и прозрачна. Потребители уверены в том, что АМД действительно...
Zen3 процессоры AMD Ryzen 5000 появились на Amazon — цены впечатляют
Hiics Hiics
15:28
кайф интел для нищебродов
Zen3 процессоры AMD Ryzen 5000 появились на Amazon — цены впечатляют
fantazer
15:27
Ну мне с памятью 9700К Чуть дороже обошелся косарь или два разница (Памяти 32 Гига 3200)
Zen3 процессоры AMD Ryzen 5000 появились на Amazon — цены впечатляют
ivvy1000
15:27
https://2sticker.ru/nakleyka-asus/ И не благодари. Превращает любую несерьезную плату в серьезную за 70 рублей. Отдельно интересно посмотреть, как ты будешь на 450м чипсете настраивать IF
Выясняем разумность апгрейда с материнских плат B450 на B550 для процессоров Ryzen 5000 с Hardware Unboxed
Kopcheniy
15:26
Есть 8-ядерный ССХ вместо 2-х склеек по 4 ядра, доработанный контроллер памяти, улучшения по части самой архитектуры. Еще и частоты немного подняли. В Zen 2 обещали рост IPC на 15%, а по факту даже б...
Zen3 процессоры AMD Ryzen 5000 появились на Amazon — цены впечатляют
Midnight Sun
15:25
А если не в магазине Регард, то от 18000.
Zen3 процессоры AMD Ryzen 5000 появились на Amazon — цены впечатляют
Dimkovski86
15:24
Для 4К игр легко можно брать.
Как я собирал нормальный SFF ПК из солянки
Jaster
15:24
Я не могу серьезно рассматривать для себя Гигабайты, только Асус!
Выясняем разумность апгрейда с материнских плат B450 на B550 для процессоров Ryzen 5000 с Hardware Unboxed
fantazer
15:23
До Нового года ждать Нового Года минимум!!!!
Zen3 процессоры AMD Ryzen 5000 появились на Amazon — цены впечатляют
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем