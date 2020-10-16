Похоже, песочница Teardown с полностью разрушаемым окружением выйдет уже в конце октября
Разработчик Деннис Густавсон, уже успевший покорить сердца любителей игр своим проектом под названием Teardown, отличительной особенностью которого является полностью разрушаемое окружение с учётом законов физики, недвусмысленно намекнул на то, что игра заглянет в Steam по программе раннего доступа уже 29 октября.
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Стоит отметить, что в Teardown имеется сюжетная кампания, в которой мы играем за владельца компании, на которой висят огромные долги, требующие скорейшего возвращения. Исчерпав более или менее легальные способы решения проблемы, мы начинаем воровать машины, сносить здания, взрывать сейфы и тому подобное.
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Естественно, сюжет в Teardown, маркетинговая «кампания» которой завязана на разрушаемости всего и вся, мало кого интересует. Главное — процесс.
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