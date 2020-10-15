Хардкорный симулятор фермера Professional Farmer: Cattle and Crops вышел из раннего доступа в Steam
Симулятор фермера Professional Farmer: Cattle and Crops находился в раннем доступе с февраля 2018 года. За разработку проекта отвечает немецкая студия Masterbrain Bytes при поддержке издательства Toplitz Productions. Здесь важно понимать, что у Professional Farmer есть очень сильный конкурент в лице Farming Simulator.
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В обеих играх нам нужно заниматься сельским хозяйством, но в случае с Professional Farmer всё подаётся на очень «серьёзных щах». Так вот, Cattle and Corps выходит из раннего доступа, и любителям копать виртуальную картошку стоит присмотреться к этому проекту.
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Professional Farmer – проект серьёзный. Если вы надумали заняться возделыванием той или иной культуры, то придётся учитывать массу параметров. Особенности почвы, физика поведения сельскохозяйственных машин, найм работников и многое другое — скучать будет некогда.
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Разработчики Professional Farmer: Cattle and Crops выпустили своё детище не только в Steam, но и в GOG.com. До 22 октября его можно купить со скидкой 20%. Рейтинг в магазине Valve довольно ободряющий — 70% на основании более 500 рецензий.
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