Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Хардкорный симулятор фермера Professional Farmer: Cattle and Crops вышел из раннего доступа в Steam

+
50% скидки в Ситилинке до конца недели
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
2080 Ti MSI Gaming - цена снижена на порядок
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA

Симулятор фермера Professional Farmer: Cattle and Crops находился в раннем доступе с февраля 2018 года. За разработку проекта отвечает немецкая студия Masterbrain Bytes при поддержке издательства Toplitz Productions. Здесь важно понимать, что у Professional Farmer есть очень сильный конкурент в лице Farming Simulator.

реклама

анонсы и реклама
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

В обеих играх нам нужно заниматься сельским хозяйством, но в случае с Professional Farmer всё подаётся на очень «серьёзных щах». Так вот, Cattle and Corps выходит из раннего доступа, и любителям копать виртуальную картошку стоит присмотреться к этому проекту.

реклама

Professional Farmer – проект серьёзный. Если вы надумали заняться возделыванием той или иной культуры, то придётся учитывать массу параметров. Особенности почвы, физика поведения сельскохозяйственных машин, найм работников и многое другое — скучать будет некогда.

реклама

реклама

Разработчики Professional Farmer: Cattle and Crops выпустили своё детище не только в Steam, но и в GOG.com. До 22 октября его можно купить со скидкой 20%. Рейтинг в магазине Valve довольно ободряющий — 70% на основании более 500 рецензий.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

masterbrain bytes professional farmer toplitz productions
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Целых 17 минут геймплея Amnesia: Rebirth — с игрой теней и галлюцинациями главной героини
1
Хардкорный симулятор фермера Professional Farmer: Cattle and Crops вышел из раннего доступа в Steam
+
Интерактивный хоррор The Dark Pictures вскоре пополнится главой Little Hope — разработчики выпустили трейлер
1
Авторы World of Tanks Blitz отпразднуют Хэллоуин вместе с группой Korn
+
В четвёртом выпуске Night City Wire рассказали об автомобилях и мотоциклах в Cyberpunk 2077
3
В Epic Games Store раздают ужастик Amnesia A Machine for Pigs и микро-стратегию Kingdom New Lands
+
Age of Empires III Definitive Edition поступила в продажу
3

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 34
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 114
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
5 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
5 октября 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Перешёл на монитор 144 Гц – делюсь впечатлениями
423
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - AeroCool, Akasa, Alpenfoehn. Часть 1
22
Тестирование видеокарт GeForce GTX 1650 Super и Radeon RX 5500 XT в актуальных играх
15
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Alseye, Arctic, ASUS. Часть 2
12
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
20
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
10
ТОП 5 полезных мужских инструментов для ремонта и стройки с AliExpress, о которых Вы могли не знать
4
Мой опыт правильного апгрейда компьютера – делюсь подробностями успеха
61
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B460-I Gaming
7

Сейчас обсуждают

Alzov
22:50
AMUDE TRASH INTEL RULEZ УЖе ддр5 через9 месяцев, АМУДЕ досих пор не освоили ддр4 память выше 4000мгц, интел вон кочегарит спокойно любые частоты которые позволит память. Обманули АМДУ все ждали контр...
DDR4-4000 станет оптимальным выбором для Ryzen 5000 — данные с появившегося в сети слайда AMD
ахахах
22:48
это ты пляши с бубном-а на синих всё норм-раз поставил и забыл
AMD установила невысокие европейские цены на новые процессоры Ryzen 5000-й серии – Ryzen 5 5600X–309 евро
Christinachadzynski
22:47
Вы не забыли, что 50..80% выручки дёт в 1е 1..6месяцев? Ибо всё работает на рекламе.
Инсайдер Майкл Пахтер подтверждает превосходство PlayStation 5 над Xbox Series X
Sh1rk0
22:46
Ага, сейчас вам здесь про все планы расскажут, а ещё пришлют подарок на дом.
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
Christinachadzynski
22:45
Проблемы с 10нм, 14 пока хватает.
Видеоадаптер Intel DG2 практически догонит NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER — данные инсайдера
Sh1rk0
22:41
Ещё по первым видео казалась ерундой. Ходят с фонарями, светят, а ничего не видят - слепцы.
Интерактивный хоррор The Dark Pictures вскоре пополнится главой Little Hope — разработчики выпустили трейлер
wwr222
22:41
У нас лежали.Цену уже не вспомню,но дикая какая-то
Почти все видеокарты Radeon RX 500 и RX 5000 китайского подразделения XFX ушли майнерам — данные MyDrivers
PereHT
22:39
Мой опыт правильного апгрейда компьютера – делюсь подробностями успеха
ахахах
22:39
а я ниче в ддр4 своей неставлю на синем камне и так всё норм.Никаких вобще плясок с бубном
DDR4-4000 станет оптимальным выбором для Ryzen 5000 — данные с появившегося в сети слайда AMD
abdulla
22:37
ставлю на 2100 мгц по шине.
DDR4-4000 станет оптимальным выбором для Ryzen 5000 — данные с появившегося в сети слайда AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем