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Авторы World of Tanks Blitz отпразднуют Хэллоуин вместе с группой Korn

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Разработчики World of Tanks Blitz подготовили особый ивент по случаю празднования Хэллоуина. Для таких целей была даже выписана во «временное пользование» группа Korn.

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Музыкальный коллектив примет участие в новом игровом событии Convergence, которое должно начаться уже завтра, 16 октября. Ивент будет разбит на пять этапов. По такому случаю группа Korn также представила новый клип на песню Finally Free из альбома The Nothing.

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Если вы хотите ещё активностей по World of Tanks Blitz, то прямо сейчас можно заняться просмотром трансляции нового игрового режима Burning Games. А сам фестиваль Burning Games пройдёт в период с 16 по 31 октября, а вот режим будет доступен до 24 октября.

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Для тех, кто не в «танках», напомним, что нынешняя коллаборация с Korn – далеко не единственный случай сотрудничества Wargaming с музыкальными коллективами. В большой игре World of Tanks (которая без приставки Blitz) уже есть танки-продукты тесного взаимодействия с группами The OffSpring и Sabaton. В обоих случаях музыканты подарили для членов экипажей танков свою внешность (а солисты — ещё и голос озвучки для командира). Осталось дождаться танка от Rammstein.

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