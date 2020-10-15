Для Borderlands 3 анонсировали второй сезонный пропуск с новым контентом
Разработчики Borderlands 3 вполне ожидаемо анонсировали для своего проекта второй сезонный пропуск, в состав которого войдут два дополнения. Первый аддон называется Designer’s Cut, второй — Director’s Cut. Пусть вас не смущают названия — никакого «скрытого» контента они не добавят.
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Вместо этого игроков ждёт новое древо прокачки для каждого из героев, а также новый игровой режим под названием «Гонка вооружений» (Arms Race). Подробностями обещают поделиться на соответствующих тематических трансляциях по Borderlands 3, запланированных на 20, 22, 29 и 30 октября.
Первое DLC выйдет 10 ноября, второе — весной следующего года.
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