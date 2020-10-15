Destiny 2 улучшат для консолей нового поколения в начале декабря
Каждый уважающий себя разработчик нынче старается оповестить свою аудиторию о выпуске «некстген»-обновлений игр. Вот и студия Bungie со своим боевиком Destiny 2 не стала исключением: сегодня стало известно, что патч, призванный улучшить игру на PlayStation 5 и Xbox Series выйдет 8 декабря.
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В указанный день в Destiny 2 на новых консолях можно будет играть в разрешении до 4K при 60 кадрах в секунду, имея при этом возможность регулировать поле зрения, прямо как на компьютерах. Естественно, поиграть в Destiny 2 на консолях нового поколения можно будет и раньше — через систему обратной совместимости — но в этом случае все «улучшения» ограничатся лишь более высокой скоростью загрузки за счёт использования в PS5 и Xbox Series твердотельных накопителей.
Обновление будет бесплатным для всех владельцев игры.
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