Хардкорный шутер Arma 3 продолжает развиваться: вчера вечером студия Bohemia Interactive применила к проекту обновление версии 2.0. С выходом данного обновления в Arma 3 появилось новое учебное стрельбище, в котором надо проходить испытания на время. Кроме того, отныне игроки смогут выкладывать свои «композиции» напрямую в «Мастерскую» Steam.

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На самом деле, изменений в обновлении 2.0 в сотни раз больше, однако в основном они касаются улучшений работы игрового движка, исправлений ошибок и внедрения нового контента вроде дополнительных униформ для бойцов. С подробным перечнем изменений при желании можно ознакомиться на официальном сайте Arma 3.

По случаю выхода обновления Bohemia Interactive также устроила распродажу: до 19 октября Arma 3 в базовом варианте можно приобрести всего за 299 рублей (скидка 75 %), а сборник Arma 3 Ultimate Edition со всеми дополнениями — за 1 591 рубль (скидка 65 %).