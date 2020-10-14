Чуть больше суток остаётся до выхода обновлённой версии Age of Empires III, поэтому разработчики из Tantalus Media и Forgotten Empires решили опубликовать сопутствующий обзорный видеоролик, в котором коротко рассказали нам об основных геймплейных особенностях Age of Empires III как игры.

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Непосредственно о графических изменениях в Definitive Edition в рамках нижеуказанного ролика ничего не сказали, но оно и не требуется: нам и так известно, что ремастер порадует более качественными текстурами и моделями, поддержкой разрешений экрана до 4K, улучшенным звуком, более удобным интерфейсом и прочим.

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Помимо графических и технических улучшений в Age of Empires III Definitive Edition также появятся две новых игровых цивилизации — Империя инков и Швеция — со своими уникальными способностями, бонусами и отрядами. Новичкам же придётся по вкусу обучающий режим «Искусство войны», задания в котором помогут вам стать настоящими тактиками и стратегами.