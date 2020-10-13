На дворе уже середина октября, а это значит, что во многих сетевых играх с сервисной моделью начинаются подготовления к празднованию традиционного западного праздника — Хе(э)ллоуина. В Overwatch соответствующее тематическое событие стартовало заранее — сегодня — так что все желающие могут ознакомиться с новыми «страшненькими» обликами для любимых героев и сыграть в кооперативную потасовку с истреблением зловещих Зомников и их повелителя Крысенштейна.

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Помимо хеллоуинского события обновление также исправило некоторые ошибки и внесло изменения в баланс героев. Так, с сегодняшнего дня значительно изменена механика стрельбы Солдата-76 — пожалуй, одного из самых подходящих под жанровую принадлежность Overwatch героев.

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Событие продлится ровно три недели и завершится 3 ноября.