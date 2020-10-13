Улучшенная для PS5 и Xbox Series версия Borderlands 3 выйдет одновременно с консолями
О том, что Borderlands 3 получит улучшения для консолей нового поколения, нам известно ещё с сентября. Теперь же Gearbox Software собралась с силами и огласила точную дату появления версий своего лутер-шутера: как и следовало ожидать, «обновки» выйдут одновременно с соответствующими консолями: 10 ноября на Xbox Series X/S и 12 ноября (в России — 19 ноября) на PlayStation 5.
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Напомним, что обновление позволит Borderlands 3 воспроизводиться на новых консолях в режиме 4K@60fps и добавит возможность играть в режиме разделённого экрана втроём и даже вчетвером. Вместе с тем следует ждать и новый игровой контент: герои получат новое древо прокачки, а в конце года — ещё одно сюжетное дополнение.
Обновление будет бесплатным для всех обладателей Borderlands 3 для старых консолей.
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