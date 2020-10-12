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Более 15 минут геймплея Bloodborne при 60 fps с фанатским патчем

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Энтузиаст Лэнс Макдональд, который уже много месяцев трудится над патчем, призванным удвоить частоту кадров в знаменитом PS4-эксклюзиве Bloodborne, опубликовал на своём YouTube-канале 15-минутную запись прохождения игры «на повышенных частотах».

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Важно отметить, что патч от Макдональда — это не просто разблокировка какого-то «залоченного» параметра: чтобы Bloodborne адекватно работала при шестидесяти кадрах в секунду, без ускорения анимаций, энтузиасту пришлось оптимизировать массу параметров и запустить игру на PlayStation 4 Pro в форсированном режиме.

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Макдональд надеется, что Bloodborne будет улучшена для PlayStation 5, где будет автоматически работать с приемлемой кадровой частотой (хотя бы 60 fps), и из уважения к компании Sony подождёт её официального комментария на этот счёт. Если же Sony промолчит, то энтузиаст обещает выложить свой патч в открытый доступ. Естественно, для его применения потребуется разрешить консоли устанавливать изменённые файлы.

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