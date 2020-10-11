Genshin Impact заработала более 100 миллионов долларов менее чем за две недели
Есть такой аналитик Даниэль Ахмад. Конечно, никто среди наших читателей до сегодняшнего дня не знал этого человека, но это сейчас не так важно. Но именно этот аналитик утверждает, что условно-бесплатная игра Genshin Impact смогла заработать за две недели более 100 миллионов долларов. Напомним, данный проект сейчас активно продвигается в США и Китае, что уже помогло полностью окупить затраты на разработку. Рынки Япони и Кореи тоже не забыты — визуальный стиль игры к этому располагает.
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То, как выглядит Genshin Ompact, может оттолкнуть неподготовленного пользователя, но, кажется это не важно. Даниэль Ахмад уверяет, что проект пользуется невероятной популярностью у владельцев устройств на базе iOS и Android. Только за первые четыре дня игру скачали более 17 миллионов раз, а к концу первой недели количество загрузок перевалило за отметку в 23 миллиона.
Если верить аналитику, то успешной Genshin Impact получилась во многом потому, что проект сделан очень качественно, а система монетизации оказалась очень щадящей. Дополнительно игра вышла на PC, PlayStation 4 и Nintendo Switch, но именно мобильные пользователи сделали ей «кассу».
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