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Другое

Genshin Impact заработала более 100 миллионов долларов менее чем за две недели

1
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Есть такой аналитик Даниэль Ахмад. Конечно, никто среди наших читателей до сегодняшнего дня не знал этого человека, но это сейчас не так важно. Но именно этот аналитик утверждает, что условно-бесплатная игра Genshin Impact смогла заработать за две недели более 100 миллионов долларов. Напомним, данный проект сейчас активно продвигается в США и Китае, что уже помогло полностью окупить затраты на разработку. Рынки Япони и Кореи тоже не забыты — визуальный стиль игры к этому располагает.

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То, как выглядит Genshin Ompact, может оттолкнуть неподготовленного пользователя, но, кажется это не важно. Даниэль Ахмад уверяет, что проект пользуется невероятной популярностью у владельцев устройств на базе iOS и Android. Только за первые четыре дня игру скачали более 17 миллионов раз, а к концу первой недели количество загрузок перевалило за отметку в 23 миллиона.

Если верить аналитику, то успешной Genshin Impact получилась во многом потому, что проект сделан очень качественно, а система монетизации оказалась очень щадящей. Дополнительно игра вышла на PC, PlayStation 4 и Nintendo Switch, но именно мобильные пользователи сделали ей «кассу».

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Сейчас обсуждают

Сергей Моськин
13:39
Да скинут они, у них доля рынка малая, тесты эти плюсики туда сюда не работают на широкого потребителя. Если АМД хочет отжать долю рынка, надо снижать цены, иначе так и будет в аутсайдерах.
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taurintown
13:37
я уверен, что топовые платы на 3хх получат поддержку( кросхейр, таичи) Вот только надо ли оно? Я бы не стал менять. Хотя и энтузиаст.
Опубликован полный список материнских плат AM4, которые уже получили поддержку Ryzen 5000 - список и ссылки на закачку обновлённых версий BIOS
Дмитрий
13:36
Реклама это все. Продавать камни интел надо. В свое время вспомни, два интела преподавали что они быстрее даже 6 ядерного FX, а где они сейчас. Также с видеокартами, где сейчас 1060? Только сейчас 580...
Ищём самый оптимальный процессор для RTX 3080 - тест-сравнение самых популярных процессоров AMD и Intel от Ryzen 3600 до Core i9-10900 от канала Testing Games
Дмитрий
13:35
Ни че скоро порвешь их всех камень и видеокарту сменишь.
Ищём самый оптимальный процессор для RTX 3080 - тест-сравнение самых популярных процессоров AMD и Intel от Ryzen 3600 до Core i9-10900 от канала Testing Games
Farid Kovalenko
13:34
С чертями и всякими бестиями, у тебя негры одни в голове не с проста.
«Скучно!»: авторы Baldur’s Gate III огорчились, увидев усреднённую внешность создаваемых игроками героев
taurintown
13:33
Во-во, страх же они пока не потеряли. А как будет с 4хх - то тёмная вода.
Опубликован полный список материнских плат AM4, которые уже получили поддержку Ryzen 5000 - список и ссылки на закачку обновлённых версий BIOS
kiberman
13:31
Рубль откатится, 150 он не будет стоит, волатильный он от перекупов спекулянтов, пузырь этот прижмут - такой курс не отражает реальное положение дел в экономике. Это временно
Видеокарты GeForce RTX 30xx в 2021 году перейдут на 7-нм техпроцесс TSMC
Владимир Иванов
13:31
"позволяет добиться снижения скорости в 8 раз" Гугл транслейт детектед, а читать сво корявые переводы не пробовали ?
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3000-й серии значительно ускорили скорость взлома файлов Microsoft Word – в 8 раз быстрее на RTX 3090 – тестирование Tomshardware
taurintown
13:30
Вызываю дух Виктора, чтобы плакался, как у него не сохраняются профили. Витя,проверь батарейку!
Опубликован полный список материнских плат AM4, которые уже получили поддержку Ryzen 5000 - список и ссылки на закачку обновлённых версий BIOS
Juri Sokolov
13:30
есть еще 16 ядерные оптероны в серверах без авх (можно поставить 2)
Star Citizen не будет работать на большинстве процессоров Intel
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