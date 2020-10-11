Есть такой аналитик Даниэль Ахмад. Конечно, никто среди наших читателей до сегодняшнего дня не знал этого человека, но это сейчас не так важно. Но именно этот аналитик утверждает, что условно-бесплатная игра Genshin Impact смогла заработать за две недели более 100 миллионов долларов. Напомним, данный проект сейчас активно продвигается в США и Китае, что уже помогло полностью окупить затраты на разработку. Рынки Япони и Кореи тоже не забыты — визуальный стиль игры к этому располагает.

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То, как выглядит Genshin Ompact, может оттолкнуть неподготовленного пользователя, но, кажется это не важно. Даниэль Ахмад уверяет, что проект пользуется невероятной популярностью у владельцев устройств на базе iOS и Android. Только за первые четыре дня игру скачали более 17 миллионов раз, а к концу первой недели количество загрузок перевалило за отметку в 23 миллиона.

Если верить аналитику, то успешной Genshin Impact получилась во многом потому, что проект сделан очень качественно, а система монетизации оказалась очень щадящей. Дополнительно игра вышла на PC, PlayStation 4 и Nintendo Switch, но именно мобильные пользователи сделали ей «кассу».