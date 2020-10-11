Основные особенности Torchlight III — в новом обзорном трейлере от разработчиков
Разработчики из Echtra Games совместно с издательством Perfect World Entertainment представили новый трейлер ролевой игры Torchlight III, целиком и полностью посвящённый основным геймплейным особенностям проекта.
реклама
Теперь мы точно знаем, что там будет 4 уникальных класса со своими способностями. А заявленные 5 реликвий помогут разнообразить каждый класс уникальным набором активных и пассивных умений. Будут в игре и кооперативный режим, и особый контент для высокоуровневых игроков, и даже питомцы разных расцветок со своими умениями и экипировкой.
Есть ещё парочка интересных особенностей Torchlight III, которые сейчас непременно стоит упомянуть. У игрока в распоряжении будет форт, который он сможет обставлять по своему вкусу, там же можно улучшать и изготавливать экипировку. А снаряжение здесь весьма разнообразное — даже одежду для питомцев можно будет изготавливать.
реклама
реклама
Torchlight III должна выйти из раннего доступа Steam уже 13 октября. Разработчики из Echtra Games не стали «мариновать» своей проект годами, а честно и ответственно подошли к вопросу завершения разработки. Одновременно с выходом ролевой игры из раннего доступа состоится полноценный релиз на PlayStation 4 и Xbox One. Также Torchlight III должна поступить в продажу на Nintendo Switch, но случится это позднее.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила