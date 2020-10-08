В Mafia Definitive Edition появился «нуарный» режим
Студия Hangar 13 выпустила свежее обновление для Mafia Definitive Edition, которое исправляет игровые ошибки, добавляет новые опции в настройки пользовательского интерфейса, открывает доступ к так называемому нуарному режиму и дополняет режим прогулки.
реклама
С выходом обновления в Mafia Definitive Edition появится возможность отключать целые секции интерфейса: миникарту, спидометр, маркеры заданий, маркеры противников, систему навигации и так далее.
Отдельно авторы упоминулит нуарный режим. Видимо, разработчики приняли к сведению комплименты о кинематографичности Mafia Definitive Edition и решили придать проекту оттенок фильма 1930-х годов, добавив возможность включать чёрно-белый фильтр. Также с обновлением в режиме Прогулки появится новый контент. Подробностями не поделились, решив дать игрокам возможность самим обнаружить нововведения. Удобный подход.
реклама
Напомним, что Mafia Definitive Edition вышла в конце сентября, получила высоченные пользовательские оценки и стала одним из немногих примеров того, как следует делать ремейки/ремастеры.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила