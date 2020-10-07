Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили короткий ролик и пару новых концепт-артов
Компания GSC Game World опубликовала несколько новых концепт-артов и небольшой (и тоже новый) тизер S.T.A.L.K.E.R. 2.
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На представленных наглядных материалах «засветился» железнодорожный путь «Припять-1». К ролику ещё имеется описание, но оно, уж простите, максимально банальное и графоманское — в случае с промо-материалами это простительно.
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Даты релиза у S.T.A.L.K.E.R. 2 пока нет. Будем надеяться, что проект не настигнет череда переносов, как это было в случае с оригиналом.
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