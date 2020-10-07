Разработчики боевика Warframe тоже готовятся к приходу консолей нового поколения, поэтому затеяли «апгрейд» системы рендеринга, благодаря которому проект порадует обновлёнными отражениями и тенями. Самое главное — с обновлением в Warframe появится полностью динамическое освещение, которое пока что реализовано лишь для отдельных источников света вроде фонаря и некоторых способностей.

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А чтобы мы наглядно сравнили кадры из игры до и после грядущего обновления, разработчики приготовили соответствующие скриншоты. По левую сторону «до», по правую — «после».

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Судя по заключительным словам в «послании» разработчиков, в будущем Warframe разживётся и поддержкой трассировки лучей. Впрочем, пока что это лишь планы.