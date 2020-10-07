Выпуск модификации для The Elder Scrolls V: Skyrim — дело почётное. На этот раз доморощенные энтузиасты поставили перед собой амбициозную цель: переделать сюжетную линию игры, сделав её похожей на ролевые проекты классического образца с мощной партийной составляющей. То есть, похожие на The Witcher, Dragon Age и тому подобных. Собственно, «мододелы» Skyrim никогда не ставят перед собой простых задач — максимальные амбиции и «хардкор».

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Модификация, которая добавит к названию игры приставку Extended Cut, серьёзным образом «перелопатит» основное устройство сюжета. Так, в Skyrim появятся многочисленные варианты взаимодействия с другими персонажами. Энтузиасты планируют очень сильно «прокачать» эту составляющую. С отдельными NPC можно будет заводить дружеские и романтические беседы, которые станут более глубокими и вариативными. По такому случаю авторы Extended Cut даже намереваются записать новые реплики с актёрами, которые ранее успели поработать над Beyond Skyrim, The Forgotten City и другими.

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Для мода перепишут целые квесты, добавят в них новые варианты для выбора и, кажется, заменят все модельки персонажей. Мы пока пожелаем авторам удачи, но кое-какие опасения по поводу качества Extended Cut имеются — представленный трейлер модификации режет слух озвучкой с криво наложенными акустическими эффектами, а модели персонажей выглядят похуже тех многих работ, что представлены на лучших сайтах с подборками. Выход The Elder Scrolls V: Skyrim — Extended Cut запланирован на 2021 год.

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Желающие могут присоединиться к разработке проекта, отправив заявку. Сделать последнее можно как на официальном сайте, так и на Discord-канале авторов. Сама модификация запланирована к выходу на PC, Xbox One и PlayStation 4.