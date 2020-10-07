Insurgency Sandstorm продолжает периодически пополняться новым контентом, и разработчики из New World Interactive объявили о выходе обновления под названием Operation Breakaway, добавляющего в игру новый совместный режим, поле боя, оружие и новую «косметику». Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Самое главное нововведение, которое разработчики в официальном «патчноуте» почему-то запихнули в самый низ, это новый кооперативный режим под названием Outpost, представляющий собой переосмысление аналогичного режима из Insurgency (2014). Игрокам предстоит отбиваться от волн соперников и защищать от четырёх до восьми объектов на карте. Чтобы победить, нужно отбить семь волн нападающих; если же оппоненты умудряются убить вашу команду на последнем рубеже обороны, то вам записывается поражение.

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Также в основном сетевом режиме появилось новое поле боя (карта) под названием Tell, предполагающая сражения на ближних и средних дистанциях, новое оружие, включая автоматы Famas F1 и AUG A3, новые виды передних рукояток, новые подствольные гранатомёты и прочее. Естественно, не обошлось и без новых функций косметической кастомизации.

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В настоящее время Insurgency Sandstorm доступна только на PC; релиз на консолях в начале лета был снова отложен на неопределённый срок. Кстати, сейчас в Steam на Insurgency Sandstorm действует 50-процентная скидка, так что до 12 октября игру можно будет приобрести всего за 499 рублей.