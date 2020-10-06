До выхода Watch Dogs Legion осталось чуть больше трёх недель, поэтому Ubisoft решила осведомить игровое сообщество о планах по пострелизной поддержке проекта. Чтобы не распылять внимание, компания также опубликовала свежий сюжетный трейлер, в котором нас готовят к путешествию в мрачный Лондон.

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Итак, вскоре после релиза Watch Dogs Legion пополнится сетевой функциональностью — игроков ждёт полноценный кооперативный режим с возможностью пригласить до трёх друзей, система динамических событий, своеобразный мультиплеер в стиле игры и возможность «вторгаться» в чужие прохождения.

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Также Ubisoft обязуется выпускать бесплатные обновления для одиночной кампании: в виртуальном Лондоне со временем будут появляться новые персонажи с уникальными способностями, новые миссии и возможность начать прохождение в модном нынче режиме «Новая игра +».

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Наконец, обладатели сезонного пропуска и расширенного издания игры получат доступ к дополнению Bloodline, в состав которого войдут четыре игровых персонажа: Эйден Пирс из Watch Dogs, Ренч из Watch Dogs 2, член Ордена Ассасинов Дарси, а также Мина, умеющая манипулировать сознанием других людей.

Релиз Watch Dogs Legion запланирован на 29 октября на PC и консолях уходящего поколения, и на 10 и 12 ноября на Xbox Series и PlayStation 5 соответственно.