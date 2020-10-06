Создатель Mortal Kombat Эд Бун в своём официальном Twitter уведомил сообщество о преодолении одиннадцатой номерной частью серии отметки в восемь миллионов проданных экземпляров.

реклама

анонсы и реклама Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях) Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх <b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

В «вакууме» показатель очень хороший, однако важно помнить, что Mortal Kombat 11 вышла в свет в конце апреля 2019 года, то есть, на достижение указанной цели игре потребовалось без малого полтора года, а это, особенно, учитывая известность франшизы, по современным меркам совсем не быстро.

Также Эд Бун поделился второй позитивной новостью: уже на этой неделе разработчики расскажут, что нового ждёт Mortal Kombat 11. Возможно, подтвердится добытая «датамайнерами» информация о новых героях, среди которых гостевой персонаж Рэмбо, а также о «ностальгической» озвучке.