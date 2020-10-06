Mortal Kombat 11 разошлась 8-миллионным тиражом и скоро получит что-то новенькое
Создатель Mortal Kombat Эд Бун в своём официальном Twitter уведомил сообщество о преодолении одиннадцатой номерной частью серии отметки в восемь миллионов проданных экземпляров.
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В «вакууме» показатель очень хороший, однако важно помнить, что Mortal Kombat 11 вышла в свет в конце апреля 2019 года, то есть, на достижение указанной цели игре потребовалось без малого полтора года, а это, особенно, учитывая известность франшизы, по современным меркам совсем не быстро.
Также Эд Бун поделился второй позитивной новостью: уже на этой неделе разработчики расскажут, что нового ждёт Mortal Kombat 11. Возможно, подтвердится добытая «датамайнерами» информация о новых героях, среди которых гостевой персонаж Рэмбо, а также о «ностальгической» озвучке.
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