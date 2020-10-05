Как и следовало ожидать после череды слишком уж очевидных намёков от Electronic Arts, сегодня компания наконец-то официально представила ремастер Need for Speed Hot Pursuit (2010).

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Загадка числа «510» в анонсирующем видео была разгадана весьма неожиданным способом: оказывается, что 510 (5 минут 10 секунд) это рекорд, который установил соперник нашего героя, и теперь его повсюду преследует именно эта комбинация чисел. И тут на помощь приходит ремастер, благодаря которому герой побивает рекорд своего соперника, после чего с чувством выполненного долга занимается более полезными делами.

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Ремастер порадует улучшенной графикой, системой Autolog, поддержкой кроссплея и наличием всех дополнений. Поиграть можно будет с 6 ноября на PC, PlayStation 4 и Xbox, и с 11 ноября на Nintendo Switch. Предзаказы уже стартовали; в Steam, например, за ремастер просят 1 999 рублей.