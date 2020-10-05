В конце лета студия Sucker Punch сообщила о том, что её самурайский боевик Ghost of Tsushima в обозримой перспективе обзаведётся сюжетным кооперативным режимом под благородным названием «Легенды». К счастью, перспектива действительно оказалась вполне обозримой, и указанный режим появится в игре уже в следующую пятницу, 16 октября.

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Кооператив рассчитан на участие от двух до четырёх игроков, которые могут выбрать один из четырёх классов бойца — самурай, ронин, убийца и охотник. У каждого класса имеются уникальные способности и, как следствие, собственный стиль ведения боя. Так, например, самурай искусно расправляется с превосходящими его по численности войсками, в то время как убийца — специалист по истреблению одиночных целей.

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Вместе с «Легендами» в грядущем обновлении также появится популярный в современных играх режим «Новая игра+», расширится функциональность фоторежима и будут внесены другие изменения.