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Team Fortress 2 побила собственный рекорд по «онлайну» за все годы существования

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Древняя сетевая забава Team Fortress 2 получила для себя одно интересное достижение — за последние сутки в игре одновременно оказалось 130 548 игроков. Интересная новость здесь заключается в том, что это самая крупная цифра с 2007 года, когда Team Fortress 2 поступил в продажу (в составе The Orange Box и отдельно).

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Эксперты связывают невероятную популярность проекта с вышедшим крупным обновлением Scream Fortress XII, посвящённым празднованию Хэллоуина. Обновка для проекта целиком и полностью состоит из пользовательских наработок. Оно включает в себя четыре карты, новые визуальные эффекты и целый ворох косметических предметов.

Конечно, цифра получилась замечательная, но она слабо коррелируется с реальной популярностью игры. Важно понимать, что в число зарегистрированных игроков в «онлайне» также вошли новые боты. Их называют Bot Extermination Services, они атакуют исключительно нечестных игроков. А вот уже определять реальное количество игроков, оказавшихся в тот самый пиковый момент, мы бы не взялись.

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