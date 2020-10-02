Уже через три недели у фанатов градостроительной стратегии Anno 1800 появится повод выкроить ещё несколько вечеров своего драгоценного времени: на 22 октября назначен релиз масштабного дополнения под названием Land of Lions («Земля львов»). Сопутствующий видеоролик-тизер прилагается.

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Ubisoft описывает Land of Lions как крупнейшее дополнение для Anno 1800 из всех выходивших: мы отправимся в Африку, где должны будем облагородить практически непригодные для жизни земли этого удивительного континента. Игроков ждут новые уровни населения, товары, производственные цепочки и многое другое. Подробности приберегли для последующих публикаций.

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Аддон входит в состав второго сезонного пропуска к Anno 1800 и будет доступно его обладателям автоматически в день релиза. При желании дополнение можно будет приобрести отдельно.