Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Крупное «африканское» дополнение к Anno 1800 выйдет уже в этом месяце

+
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях)
MSI RTX 2070 дешевеет не смотря на падение рубля
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя

Уже через три недели у фанатов градостроительной стратегии Anno 1800 появится повод выкроить ещё несколько вечеров своего драгоценного времени: на 22 октября назначен релиз масштабного дополнения под названием Land of Lions («Земля львов»). Сопутствующий видеоролик-тизер прилагается.

реклама

анонсы и реклама
2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р.
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже

Ubisoft описывает Land of Lions как крупнейшее дополнение для Anno 1800 из всех выходивших: мы отправимся в Африку, где должны будем облагородить практически непригодные для жизни земли этого удивительного континента. Игроков ждут новые уровни населения, товары, производственные цепочки и многое другое. Подробности приберегли для последующих публикаций.

реклама

Аддон входит в состав второго сезонного пропуска к Anno 1800 и будет доступно его обладателям автоматически в день релиза. При желании дополнение можно будет приобрести отдельно.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ubisoft blue byte anno 1800
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Крупное «африканское» дополнение к Anno 1800 выйдет уже в этом месяце
+
Похоже, ремастер Need for Speed Hot Pursuit (2010) представят уже 5 октября
29
В GOG вышла Silent Hill 4 The Room и началась крупная распродажа
6
Ubisoft будет улучшать игровой процесс королевской битвы Hyper Scape
6
Mount & Blade II Bannerlord обзавелась набором инструментов для создания модификаций
3
Гонки по трассе в Китае в свежем геймплейном ролике DiRT 5
6

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 121
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 92
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 41
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
28 сентября 2020 41
Первое знакомство с NVIDIA GeForce RTX 3090 на примере Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC
24 сентября 2020 44

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Современные жесткие диски - мнение админа и техобслуживание
55
«Жадная» сборка игрового ПК за 60 000 – выжимаем максимум из каждого рубля
78
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic
20
Трудовые будни выездного компьютерного мастера - разбираем индустрию мошенничества. Часть 2 – Конфликты и курьезы
75
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
34
Mafia: Definitive Edition — рецензия
19
Серийные компьютерные корпуса с необычным дизайном. Часть первая
16
ТОП-10 лучших смартфонов с IPS-дисплеем в 2020 году
16
Fallout 3 (2003), Silent Hills, StarCraft: Ghost — Топ отмененных игр. Часть 2
11
ТОП-5 лучших компактных смартфонов в 2020 году
2

Сейчас обсуждают

Ahmed
23:49
Красава. Если в очередной раз не смогут, то есть на что сесть.
12-ядерный Ryzen 9 5900X возглавил рейтинг самых производительных игровых настольных процессоров – сравнение одноядерных тестов против Core i9-10900К от Guru3D
AMD
23:49
Смотри что-бы новые санкции, не сделали уже R5 5600 за 30К, а то царь ненастоящий.
Сентябрьская статистика MindFactory: AMD теряет позиции и ждёт подкрепления в виде Zen 3
Gunnar
23:48
Качество работы сайта интересует только читателей походу. Модератора тоже убрали. Скоро тут опять сплошные помои будут. Уже.
Производство видеокарт серии Radeon RX 5700 завершено — данные Cowcotland
aggile
23:47
Чето я слабо в это верю. 2070S с паскалевской тишкой то не везде на равных... так что скорее всего будет тот же расклад в отношении и этого поколения
NVIDIA GeForce RTX 3070 обгоняет RTX 2080 Ti и RTX 2070 в среднем на 8 и 68 % — данные на основе официальных тестов
AMD
23:46
Так 2080 тогда тоже :), FPS одинаковый. Толку-то у тебя всё равно не той и не другой не было, твой потолок RTX2060, по аватарке видно.
Оцениваем, насколько сдал свои позиции последний флагман AMD Radeon VII в 2020 году - тест-сравнение последнего топового GPU AMD с RTX 2080 & GTX 1080 Ti от Hardware Unboxed
CTyDeHT
23:44
Синглплеер батлфилд V вообще никак не отражает реальную производительность в мультиплеере, то - зачем собственно эту игру приобретали. На картах а ля Метро , Разрушение, Ротердам - в мясе много чего с...
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
Gunnar
23:44
Знаем мы ваши внутренние тестирования. Графики похлеще феникса нарисуют)
NVIDIA поделилась с общественностью результатами своего внутреннего тестирования RTX 3070 - новинка будет на 60% быстрее RTX 2070 и обгонит RTX 2080 Ti на 8%
AMD
23:42
Так и 2080 судя по всему потенциала нет :), какой потенциал если FPS в среднем одинаковый. Даже разница в 10% тебя не спасёт, карты загнутся в будущем фактически одновременно.
Оцениваем, насколько сдал свои позиции последний флагман AMD Radeon VII в 2020 году - тест-сравнение последнего топового GPU AMD с RTX 2080 & GTX 1080 Ti от Hardware Unboxed
Махмуд Скорострелов
23:40
Радеон7 это провал. Харе уже мусолить эту тему
Оцениваем, насколько сдал свои позиции последний флагман AMD Radeon VII в 2020 году - тест-сравнение последнего топового GPU AMD с RTX 2080 & GTX 1080 Ti от Hardware Unboxed
Евгений Богданов
23:39
Ну 5 косарей , это не плохая скидка)
Зафиксировано рекордное снижение стоимости игровых процессоров Intel Core i9-9900K и Core i7-9700K – лучшее предложение с момента начала продаж
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем