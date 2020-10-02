World of Warcraft Shadowlands выйдет позже, чем планировалось
Наивно было полагать, что дополнение Shadowlands для World of Warcraft не постигнет судьба переноса релиза; в конце концов, год тяжёлый, пандемия, самоизоляция и вызванные ими трудности в работе над играми. Несколько минут назад Blizzard официально сообщила, что выход Shadowlands задержится.
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Как пишет Blizzard, основная часть Shadowlands уже готова, а дополнительное время разработчикам необходимо для выполнения «полировочных работ» и раскрытия всего потенциала аддона.
Сколь долгой будет задержка, не уточнили, но релиз всё же должен состояться до конца текущего года. Пре-патч, который подготовит фундамент для релиза Shadowlands, будет применён к World of Warcraft 13 октября.
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