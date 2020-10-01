Необычная градостроительная стратегия Airborne Kingdom обзавелась датой релиза
Разработчики уникальной градостроительной стратегии Airborne Kingdom назвали точную дату релиза своего проекта. Он должен поступить в продажу 17 декабря. Причём, речь пока идёт только о релизе для Epic Games Store.
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Игроку в Airborne Kingdom выдадут во владение небольшой воздушный город, снабжённый собственным флотом и запасом ресурсов. Как и полагается для всякой градостроительной стратегии, для нас ключевой целью является построение успешного поселения. А для этого игроку придётся путешествовать по здешнему миру, собирать ресурсы и заниматься исследованием.
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Игрок будет выстраивать на воздушном городе различные сооружения и отправлять рабочих на сбор ресурсов. За всем остальным можно проследить в трейлерах.
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