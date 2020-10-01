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Блуждания по пыльным локациям — в геймплейном трейлере Amnesia: Rebirth

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У нас тут на очереди геймплейный трейлер хоррора Amnesia: Rebirth. Это новая игра серии, разработкой которой занимается Frictional Games. По здешнему сюжету, девушка по имени Таси Трианон очутилась в пустыне Алжира. Её приходится скитаться по негостеприимным местам, пытаясь вспомнить прошлое и найти хоть одну живую душу. А игроку придётся разбираться в перипетиях сюжета и помочь найти девушке выход.

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Геймплейный ролик Amnesia: Rebirth демонстрирует нам, как девушка пытается разыскать выход среди разрушенных зданий. Её, вроде как преследует кошмарный монстр, и разработчики попытаются сделать близкое нахождение с ним максимально некомфортным. Впрочем, как и всегда.

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Выход Amnesia: Rebirth намечен уже на 20 октября на PC и PlayStation 4. Оформить предзаказ можно прямо сейчас в Steam, GOG и даже в EGS.

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