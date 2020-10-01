Skyrim смогли запустить на клавиатуре SteelSeries
Шутки о многообразии платформ, на которых выходила легендарная Skyrim, уже скоро начнут забываться. Ведь анонс PS5 и Xbox Series X случился, а Тодд Говард ещё не спешит анонсировать для них какое-нибудь особенное издание TES V. Зато энтузиасты не подкачали. До настоящего времени самой экзотической платформой для считалась «умная» колонка. А вот пользователи форума Reddit смогли запустить Skyrim на клавиатуре.
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Речь идёт об устройстве Apex 7 TKL производства SteelSeries. Для этого энтузиастам пришлось воспользоваться утилитой SteelSeries OLED Display Monitor. На этой самой клавиатуре есть миниатюрный дисплей, изначально предназначенный для отображения меню.
Приложенная программа позволяет дублировать всё то, что происходит в Windows. Важно понимать, что речь не идёт о полном запуске на клавиатуре — пользователь Reddit изначально выпустил игру на PC, а уже потом включил дублирование информации для клавиатуры. Соответствующий GIF-файл имеется в наличии, можно посмотреть вот здесь.
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