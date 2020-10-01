В Epic Games Store на следующей неделе раздадут ABZU и Rising Storm 2 Vietnam
В Epic Games Store началась уже рутинная для бывалого PC-геймера процедура еженедельной раздачи подарков. С сегодняшнего дня и до вечера 8 октября в EGS можно бесплатно и навсегда забрать инди-приключение Pikuniku, в котором нам надо «помочь необычным персонажам раскрыть злодейские заговоры и поднять знамя революции в этой невероятно милой антиутопии». В своё время Pikuniku получила 96-процентный пользовательский рейтинг в Steam, так что Epic Games не изменяет традиции и всегда раздаёт именно хорошие игры.
реклама
Впрочем, на следующей неделе предложение будет и поинтереснее, и побогаче: раздадут сразу две игры — подводное приключение ABZU и боевик Rising Storm 2 Vietnam.
реклама
Точно известно, что подарки в Epic Games Store будут продолжаться до конца текущего календарного года. Продолжит ли рог изобилия засыпать нас играми и в следующем году, узнаем уже всего через каких-то несколько месяцев.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила