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Ремейк Resident Evil 3 лишился защиты Denuvo

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Разработчики из компании Capcom решили удалить защиту Denuvo из популярного экшена Resident Evil 3. Примечательно, что эту версию программного продукта так и не смогли сломать. Сведения об удалении Denuvo из exe-файла игры были замечены на SteamDB. Кстати, об exe-файле — теперь его размер уменьшился с 500 Мбайт до 150 Мбайт.

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Напомним, Resident Evil 3 поступила в продажу 3 апреля на PC, Xbox One и PlayStation 4. Проект был достаточно тепло принят публикой — средний рейтинг на Metacritic составляет 80 баллов из 100 возможных (по мнению прессы). В том же Steam у игры имеется 73% рейтинга на основании более 21 тысяч отзывов.

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