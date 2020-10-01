Авторы Ghostrunner расширили демоверсию игры
В наше время, когда наличие демоверсии у игры это не строгая обязанность, а всего лишь жест доброй воли разработчиков, потребителю особо привередничать не приходится. Но разработчики из One More Level совместно с 3D Realms и Slipgate Ironworks стараются продемонстрировать свою близость к «народу» и объявили о выходе обновления демоверсии своего киберпанкового слэшера Ghostrunner.
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С выходом обновления демоверсия стала больше на целый уровень: если раньше история в «демке» обрывалась на переходе в виртуальную реальность, то теперь начальный сюжет расширен, и в его рамках мы познакомимся с оцифрованным сознанием Архитектора — того самого, который и построил Башню, в которой разворачивается действие Ghostrunner.
Релиз Ghostrunner состоится уже совсем скоро — 27 октября — на актуальных платформах.
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