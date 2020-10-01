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«Жги, как в последний раз»: рекламный ролик Cyberpunk 2077 с Киану Ривзом

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Не секрет, что Киану Ривз исполнил в Cyberpunk 2077 роль музыканта Джонни Сильверхенда, являющегося вторым (после главного героя) персонажем в игре по количеству реплик. Ривз подарил Сильверхенду свои внешность и голос, присутствовал на презентации игры на конференции Xbox в прошлом году, а теперь снялся в рекламном ролике.

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В нижеуказанном видео Ривз рассказывает, что в мире Cyberpunk 2077 можно стать кем (и даже чем) угодно, лишь бы тело выдержало, а преступником считается тот, кого поймали. Так что не нужно терять времени и пора «жечь», как в последний раз. И всё под композицию Bad Guy Билли Айлиш.

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Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября.

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