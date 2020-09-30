Аналитики из компании M Science провели интересные вычисления, связанные с объёмами предзаказов Cyberpunk 2077. Вывод сделан довольно неожиданный: объём предварительных заказов данной игры на 31% ниже, чем это было у Red Dead Redemption 2 за тот же срок до релиза. Если верить всем утверждениям M Science, то у двух последних Call of Duty дела с предзаказами обстояли лучше. у Modern Warfare они были выше на 14%, а у грядущей Cold War всё лучше на 67%.

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Но есть некоторые обстоятельства, которые могли повлиять на результаты исследований аналитиков. Важно понимать, что свои выводы специалисты из M Science делали на основании данных по продажам на Xbox One и PlayStation 4 только за прошедший год. Объём предварительных заказов стартовал в июне прошлого года. Тогда Киану Ривз назвал всех «захватывающими» прямо со сцены пресс-конференции Microsoft. Есть вероятность, что обезумевшие фанаты наделали много предзаказов именно в первые дни после презентации.

Ещё один момент — выбранные для обсчёта платформы. Мало того, что PC был проигнорирован, так ещё и мнения жителей других стран не учитывались, только США. Творчество студии CD Projekt Red ценится пользователями PC особенно высоко. Рассказывать про важность философии магазина GOG мы сейчас не будем, ведь вы и так всё хорошо знаете. Не удивимся, если количество проданных копий Cyberpunk 2077 для персональных компьютеров окажется на порядок выше продаж с Xbox One и PlayStation 4. Игра должна поступить в продажу 19 ноября.