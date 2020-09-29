Занимательная статистика Crusader Kings III: игроки съели 1,5 млн пленников и погладили 370 тысяч питомцев
Глобальная стратегия с ролевыми элементами Crusader Kings III вышла в начале сентября и сразу оказалась в лидерах Steam по «онлайну». Логично предположить, что игроки за почти месяц, минувший с момента релиза, успели многое сотворить, и вот, разработчики из Paradox в честь выхода обновления 1.1 поделились одной занимательной и отчасти забавной геймплейной статистикой.
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Статистика по большей части носит развлекательный характер; единственная имеющая хоть какое-то серьёзное значение информация — о проведённом в общей сложности игроками в Crusader Kings III времени. За месяц его набралось аж 25 миллионов часов. В остальном за месяц:
- 40,591,268 рождённых детей;
- 18,212,157 успешно реализованных планов убийств;
- 4,364,279 помолвок;
- 1,543,790 съеденных пленников, включая одного Папу Римского;
- 1,451,427 священных войн начато;
- 716,369 нервных срывов;
- 370,305 поглаживаний питомцев;
- 141,597 основанных университетов;
- 122,364 побегов из тюрьмы;
- 29,454 восстановленных Римских Империй.
Обновление 1.1 вносит так много исправлений и изменений, что даже начинать их перечислять в рамках данной заметки не имеет смысла: их сотни, если не тысячи. Все желающие могут ознакомиться с ними на официальном форуме Paradox.
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