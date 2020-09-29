Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Infinity Ward рассказала, что нового появилось в Call of Duty Modern Warfare и Warzone в шестом сезоне

+
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях)
MSI RTX 2070 дешевеет не смотря на падение рубля
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя

Как и в любом уважающем себя современном сетевом боевике, в Call of Duty Modern Warfare (2019) и выделенной из него королевской битве Call of Duty Warzone новый контент выпускают в составе так называемых сезонов. Сегодня в игре стартовал шестой такой сезон поддержки, в котором было (и ещё будет) добавлено много нового и интересного.

реклама

анонсы и реклама
2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р.
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Итак, в Call of Duty Modern Warfare появились два новых оперативника — Николай и Фара —, два новых вида оружия (бесшумный автомат АС «Вал» и винтовка SP-R 208), две карты для стандартного сетевого режима, одна карта для режима «Огневой контакт» и одна карта для режима «Наземная война». Также добавлен режим Killstreak Confirmed. В королевской битве Warzone появился метрополитен для быстрого перемещения по карте и режим Armored Royale, в котором у отрядов имеются бронированные оснащённые пулемётом грузовички.

реклама

В ближайшие недели игры также будут получать новый контент. В частности, с 20 октября по 3 ноября пройдёт празднование Хэллоуина с соответствующими наградами и уникальными временными режимами, а в течение ближайших четырёх недель будут появляться новые игровые режимы и другие нововведения.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

activision infinity ward call of duty modern warfare
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Infinity Ward рассказала, что нового появилось в Call of Duty Modern Warfare и Warzone в шестом сезоне
+
Ведущий разработчик первой Mafia поделился впечатлениями от ремейка
5
Фанаты Warcraft II делают ремейк игры на базе движка Warcraft III: Reforged
12
Энтузиаст хочет превратить Morrowind в симулятор выживания
3
Трейлер пятого обновления Monster Hunter World: Iceborne
2
Демонстрация зомби-режима в Call of Duty Black Ops Cold War состоится уже в эту среду
1

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 211
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 114
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 25
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 90
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 41
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои 5 причин, по которым Windows 10 сильно хуже Windows 7
96
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
36
Тест старых игр на очень слабом компьютере - Core i5 2500 & ASUS GT 430
110
Если «не во что играть» - как найти себе игру по душе
33
Необычные видеокарты - с диковинными радиаторами, разночиповые, со съемными вентиляторами и другие
9
Трудовые будни выездного компьютерного мастера - разбираем индустрию мошенничества. Часть 1
52
Ретробенчмаркинг — GeForce 8800 GT (G92)
44
Краткое описание контролера вентиляторов Scythe Kaze Master и небольшой тест
53
Необычные видеокарты - с пятью вентиляторами, с двумя интерфейсами, с сетевым подключением и многие другие
9
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO 360 D-RGB
4

Сейчас обсуждают

Inqizitor
13:09
То-то у меня уже штук 10 обновлений винды 2004 выходили, а не 2 раза в год, причем половина из них требовала ребута или сама ребутила ПК, пришлось писать скрипт на постоянное отключение сервисов обнов...
Мои 5 причин, по которым Windows 10 сильно хуже Windows 7
DOS
13:08
Настойка боярышника оказалась на третьем месте в списке двадцати самых продаваемых лекарственных препаратов за 2019 год в Украине. Она оказалась популярнее у украинцев, чем активированный уголь и анал...
Я не такая: Inno3D дистанцируется от проблем с конденсаторами на видеокартах GeForce RTX 30
Christinachadzynski
13:08
..а они всё льются и льются.. Авторы совсем на соседние новости не смотрят?
Раскрыты ключевые характеристики видеокарт Radeon RX 6700 XT, 6800 XT и 6900 XT – слив спецификаций от Newegg Insider
John Shepard
13:07
практично. давно пора горячий воздух сразу за пределы ящика выводить, а не по нему гонять
Флагманская версия GeForce RTX 3090 в исполнении EVGA получит необслуживаемую СЖО с тремя вентиляторами
Inqizitor
13:07
Статья хорошая, полностью согласен, сейчас десятка - это печальная система.
Мои 5 причин, по которым Windows 10 сильно хуже Windows 7
k2viper
13:06
Касян, нахуй иди пока комп не купишь ) Судя по профилю тебе даже на R3 не хватило. Видимо подрачиваешь воображая в мечтах, что однажды как этот псевдо боярин на чужой тачке отъедешь от ДНС
8-ядерный Ryzen 7 5800X обошёл 10-ядерный Core i9-10900K на 16% – первые тесты нового процессора в бенчмарке Ashes of The Singularity
Inqizitor
13:06
"у вашей организации в соответствии с лицензионным соглашением должна быть интерпрайс версия, которая обновляется раз в 2-3 года" - ахинея. Про версия или home может быть использована где угодно, у ни...
Мои 5 причин, по которым Windows 10 сильно хуже Windows 7
Asdasd Asdasda
13:05
Про latmon это на долго. Не будем это осуждать. Просто скажу да автор не совсем прав. Но со всеми, остальными вазами я встречался неоднократно. У меня к этому вывод такой. Дома можно и с 10 жить, но к...
Мои 5 причин, по которым Windows 10 сильно хуже Windows 7
Чебуратор Иванов
13:05
Зачем ждать пока подкорректируют?
AMD Ryzen 5800X опередил Intel Core i9 на 16% в тесте Ashes of the Singularity
Игорь Седых
13:05
Версии интерпрайс обновляются только полным переходом на новую сборку. Сборки профешнл и хоум обновляются 2 раза в год - весной и осенью. Даже если вы там адово пиратите, обновления винды выходят 2 ра...
Мои 5 причин, по которым Windows 10 сильно хуже Windows 7
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем