Infinity Ward рассказала, что нового появилось в Call of Duty Modern Warfare и Warzone в шестом сезоне
Как и в любом уважающем себя современном сетевом боевике, в Call of Duty Modern Warfare (2019) и выделенной из него королевской битве Call of Duty Warzone новый контент выпускают в составе так называемых сезонов. Сегодня в игре стартовал шестой такой сезон поддержки, в котором было (и ещё будет) добавлено много нового и интересного.
реклама
Итак, в Call of Duty Modern Warfare появились два новых оперативника — Николай и Фара —, два новых вида оружия (бесшумный автомат АС «Вал» и винтовка SP-R 208), две карты для стандартного сетевого режима, одна карта для режима «Огневой контакт» и одна карта для режима «Наземная война». Также добавлен режим Killstreak Confirmed. В королевской битве Warzone появился метрополитен для быстрого перемещения по карте и режим Armored Royale, в котором у отрядов имеются бронированные оснащённые пулемётом грузовички.
реклама
В ближайшие недели игры также будут получать новый контент. В частности, с 20 октября по 3 ноября пройдёт празднование Хэллоуина с соответствующими наградами и уникальными временными режимами, а в течение ближайших четырёх недель будут появляться новые игровые режимы и другие нововведения.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила