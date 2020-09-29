Как и в любом уважающем себя современном сетевом боевике, в Call of Duty Modern Warfare (2019) и выделенной из него королевской битве Call of Duty Warzone новый контент выпускают в составе так называемых сезонов. Сегодня в игре стартовал шестой такой сезон поддержки, в котором было (и ещё будет) добавлено много нового и интересного.

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Итак, в Call of Duty Modern Warfare появились два новых оперативника — Николай и Фара —, два новых вида оружия (бесшумный автомат АС «Вал» и винтовка SP-R 208), две карты для стандартного сетевого режима, одна карта для режима «Огневой контакт» и одна карта для режима «Наземная война». Также добавлен режим Killstreak Confirmed. В королевской битве Warzone появился метрополитен для быстрого перемещения по карте и режим Armored Royale, в котором у отрядов имеются бронированные оснащённые пулемётом грузовички.

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В ближайшие недели игры также будут получать новый контент. В частности, с 20 октября по 3 ноября пройдёт празднование Хэллоуина с соответствующими наградами и уникальными временными режимами, а в течение ближайших четырёх недель будут появляться новые игровые режимы и другие нововведения.