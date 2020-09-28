Разработчики из компании Capcom выпустили ролик, посвящённый пятому обновлению для Monster Hunter World: Iceborne. С выходом данной порции контента в игре появляется последний монстр — дракон Фаталис.

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Будут в этом патче и другие мелкие нововведения. Нам точно покажут новые наборы брони, закалённую Велхану и продукты сотрудничества с Universal Studios Japan. В случае с последними, кстати, речь идёт о специальном внутриигровом событии (ивенте), который пройдёт в период с 16 октября по 5 ноября.

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Всем прочим игрокам, которые питают особые чувства ко вселенной Monster Hunter, стоит обратить своё внимание на два новых проекта, анонсы которых прошли совсем недавно. Речь, разумеется, идёт о Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin и Monster Hunter Rise.