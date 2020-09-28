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Трейлер пятого обновления Monster Hunter World: Iceborne

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Разработчики из компании Capcom выпустили ролик, посвящённый пятому обновлению для Monster Hunter World: Iceborne. С выходом данной порции контента в игре появляется последний монстр — дракон Фаталис.

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Будут в этом патче и другие мелкие нововведения. Нам точно покажут новые наборы брони, закалённую Велхану и продукты сотрудничества с Universal Studios Japan. В случае с последними, кстати, речь идёт о специальном внутриигровом событии (ивенте), который пройдёт в период с 16 октября по 5 ноября.

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Всем прочим игрокам, которые питают особые чувства ко вселенной Monster Hunter, стоит обратить своё внимание на два новых проекта, анонсы которых прошли совсем недавно. Речь, разумеется, идёт о Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin и Monster Hunter Rise.

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capcom monster hunter world iceborne
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Лента материалов раздела

Трейлер пятого обновления Monster Hunter World: Iceborne
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Сейчас обсуждают

Inqizitor
21:59
Опять тесты процессоров в 1080р вместо 720р, автор статьи хотя-бы 3090 взял, а не на 2080ti тестил.
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Anna Stroser
21:56
сорри мнение челика с именем азамат не авторитетно иди овцу оприходуй)
Я не такая: Inno3D дистанцируется от проблем с конденсаторами на видеокартах GeForce RTX 30
Zagloter
21:54
Это конечно не уровень Yeston'овских аниме-карточек но чем то напоминает лютую цыганщину , особенно золото на ней , прямо "дораха-бахата"
Gainward намекнула на существование 20-гигабайтной версии GeForce RTX 3080 в презентации двух новых моделей
Anna Stroser
21:53
все как ты говоришь но про курс почему то ноют одни сруские))
Я не такая: Inno3D дистанцируется от проблем с конденсаторами на видеокартах GeForce RTX 30
[ AtoM ]
21:53
Ну говорю ж автор - ту поватый!
Тест старых игр на очень слабом компьютере - Core i5 2500 & ASUS GT 430
Anna Stroser
21:51
жизнений цыкл видеокарты 12 мес , иногда 20
Я не такая: Inno3D дистанцируется от проблем с конденсаторами на видеокартах GeForce RTX 30
Олег Анетько
21:51
Они просто еще сюда не добрались.
Новый драйвер Nvidia 456.55 WHQL исправляет работу видеокарт серии RTX 3000 и добавляет Nvidia Reflex в игры
ACDCOVER
21:50
Оставить на по стоянку 1950 мгц и будет норма. Там мощности итак хватает.
NVIDIA выпустила новую версию драйвера для GeForce RTX 3080 – проблема со стабильностью пока не решена
Valik Banec
21:48
чувак с первого Зен не слез просто. :) Там действительно есть проблемы.
Процессоры AMD Ryzen следующего поколения смогут разоняться до 5 000 МГц – 12-ядерный Ryzen 9 5900X с тактовой частотой 5 ГГц и IPC + 20%
vovajech
21:47
вам пора лечиться электричеством
Тест старых игр на очень слабом компьютере - Core i5 2500 & ASUS GT 430
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