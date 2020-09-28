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Демонстрация зомби-режима в Call of Duty Black Ops Cold War состоится уже в эту среду

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В Call of Duty Black Ops Cold War после небольшого перерыва возвращается любимый многими зомби-режим. Пока что подробностями отстреливания живых мертвецов мы не располагаем, но уже через считанные дни ситуация изменится: Treyarch объявила о том, что показ зомби-режима в Black Ops Cold War состоится в эту среду, 30 сентября, в 20:00 по московскому времени.

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Напомним, что Call of Duty Black Ops Cold War явно создаётся с расчётом на то, чтобы угодить всем: здесь и одиночная кампания в сеттинге Холодной войны будет, и богатый выбор сетевых режимов, и вот, зомби-режим.

Релиз игры назначен на 13 ноября.

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activision treyarch raven software call of duty black ops cold war
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REY_B_
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