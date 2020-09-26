Компания Ubisoft выпустила новый трейлер экшена Watch Dogs Legion. Ролик посвятили PC-версии игры и её особенностям. Мы имеем дело, в основном, с техническими бонусами.

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Так, владельцы PC получат в игре возможность перехода с DirectX 11 на DirectX 12 и обратно. Клиент поддерживает конфигурации с несколькими экранами и ультраширокими мониторами. Про новомодные трассировку лучей и DLSS 2.0 даже как-то и повторяться не хочется.

Дополнительно разработчики встроили в PC-версию Watch Dogs Legion бенчмарк и сняли ограничение с фреймрейта. Проект поддерживает датчики Tobii Eye, Voice Command и MSI Mystic Light.

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Watch Dogs Legion поступит в продажу 29 октября на PC, Xbox One и PlayStation 4. Игра будет дополнительно выпущена 10 ноября на консолях нового поколения.