Особенности PC-версии Watch Dogs Legion показали в отдельном трейлере
Компания Ubisoft выпустила новый трейлер экшена Watch Dogs Legion. Ролик посвятили PC-версии игры и её особенностям. Мы имеем дело, в основном, с техническими бонусами.
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Так, владельцы PC получат в игре возможность перехода с DirectX 11 на DirectX 12 и обратно. Клиент поддерживает конфигурации с несколькими экранами и ультраширокими мониторами. Про новомодные трассировку лучей и DLSS 2.0 даже как-то и повторяться не хочется.
Дополнительно разработчики встроили в PC-версию Watch Dogs Legion бенчмарк и сняли ограничение с фреймрейта. Проект поддерживает датчики Tobii Eye, Voice Command и MSI Mystic Light.
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Watch Dogs Legion поступит в продажу 29 октября на PC, Xbox One и PlayStation 4. Игра будет дополнительно выпущена 10 ноября на консолях нового поколения.
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