Football Manager 2021 выйдет в конце ноября и заглянет на Xbox
Из-за пандемии подготовка Football Manager 2021 задержалась, но, к счастью для любителей жанра, ненадолго: сегодня Sega объявила о том, что новинка выйдет на персональных компьютерах 24 ноября. Кроме того, издатель сообщил, что впервые за более чем десять лет Football Manager 2021 вернёт серию на консоли Xbox: помимо PC новинка появится на Xbox One и Xbox Series X/S. Консольного релиза, впрочем, придётся подождать до конца года.
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