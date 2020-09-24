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Football Manager 2021 выйдет в конце ноября и заглянет на Xbox

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Из-за пандемии подготовка Football Manager 2021 задержалась, но, к счастью для любителей жанра, ненадолго: сегодня Sega объявила о том, что новинка выйдет на персональных компьютерах 24 ноября. Кроме того, издатель сообщил, что впервые за более чем десять лет Football Manager 2021 вернёт серию на консоли Xbox: помимо PC новинка появится на Xbox One и Xbox Series X/S. Консольного релиза, впрочем, придётся подождать до конца года.

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За оформление предварительного заказа игрокам полагается двухнедельный период раннего доступа.

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