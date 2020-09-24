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В Epic Games Store раздают симулятор парка развлечений RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition

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Очередной четверг — очередной подарок в Epic Games Store. Как и было обещано ещё на прошлой неделе, сегодня в магазине началась раздача подарочной версии RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition — симулятора управляющего парком развлечений, включающего в свой состав как оригинальную игру, так и вышедшие для неё контентные дополнения Soaked и Wild.

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Акция продлится ровно неделю — до 1 октября, 18:00 по московскому времени, после чего ей на смену придёт раздача инди-приключения «на любителя» Pikuniku, где нужно будет раскрывать злодейские заговоры и поднимать знамя революции.

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