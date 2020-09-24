Когда Ubisoft официально представила Watch Dogs Legion на прошлогодней E3, разработчики сразу отметили, что все персонажи, которых мы на улицах Лондона вербуем в свою хакерскую группировку, «смертны». То есть, если персонаж погибнет на задании, то вернуть его уже не представится возможным, а если погибнут все, то это автоматический провал игры.

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По первоначальной идее, данная система оправдывалась именно тем, что мы можем набрать с несколько десятков «агентов», которых, в общем-то, не сильно жалко, однако впоследствии Ubisoft осознала, что игроки могут «прикипеть» к персонажам, и их безвозвратная утрата — довольно жестокая система. И вот, несколько часов назад разработчики Watch Dogs Legion сообщили, что режим перманентной смерти стал опциональным.

При выключении режима перманентной смерти наши оперативники в зависимости от обстоятельств будут попадать в больницу или за решётку, откуда со временем могут выйти и снова вступить в отряд.

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Релиз Watch Dogs Legion состоится уже через месяц — 29 октября — на PC и консолях уходящего поколения. На Xbox Series X/S игра выйдет 10 ноября, а на PlayStation 5 — 12 ноября, хотя ходят слухи, что релиз на новой консоли от Sony задержится аж до 24 ноября.