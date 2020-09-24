Третьего сентября (только без шуток) в свет вышла необычная королевская битва Spellbreak, отличительной особенностью которой является магическая направленность сражений и необходимость комбинировать разнообразные волшебные умения и предметы. Нестандартный подход к «батл-роялю» принёс свои плоды, и спустя ровно три недели после выхода разработчики поделились впечатляющей статистикой.

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С момента выхода в Spellbreak сыграли пять миллионов человек, Twitch-трансляции по игре в общей сложности продлились более четырёх миллионов часов, на Discord-сервере отправлено четыре миллиона сообщений, а игроки в сумме нанесли друг другу 25 миллионов единиц магического урона. Наибольшей популярностью Spellbreak пользуется в США, Японии и Бразилии.

Стоит напомнить, что Spellbreak — это условно-бесплатная игра, которая доступна на PC (Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One и Switch.