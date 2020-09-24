Тактический шутер Squad спустя почти пять лет выбрался из раннего доступа Steam
В декабре 2015 года на виртуальных прилавках Steam по программе раннего доступа появился реалистичный тактический шутер Squad, в котором большую роль играет командное взаимодействие и грамотная реализация общевойсковых сражений. За время присутствия в раннем доступе Squad заслужил 92-процентный актуальный пользовательский рейтинг, и вот, несколько часов назад обновился до версии 1.0, ознаменовав тем самым выход из раннего доступа и полноценный релиз.
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С полноценным релизом в Squad появился долгожданный режим на сто участников (по пятьдесят на команду), новая карта Фалуджа (Fallujah) и новая фракция «Ближневосточный альянс» (Middle Eastern Alliance).
Естественно, поддержка Squad на этом не закончится: разработчики будут продолжать добавлять в игру новые карты, фракции, оружие, технику, следить за балансом, внедрять новые игровые механики и прочее.
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По случаю релиза на Squad в Steam до 30 сентября распространяется 25-процентная скидка.
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