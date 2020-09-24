Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Тактический шутер Squad спустя почти пять лет выбрался из раннего доступа Steam

+
<b>!!! 2080 Ti Zotac AMP за КОПЕЙКИ в Регарде !!!</b>
!! MSI Gaming 2080 Ti - цена рухнула РЕАЛЬНО НА ПОРЯДОК
<b>!! Gigabyte RTX 2080 Ti за ГРОШИ в Регарде</b>

В декабре 2015 года на виртуальных прилавках Steam по программе раннего доступа появился реалистичный тактический шутер Squad, в котором большую роль играет командное взаимодействие и грамотная реализация общевойсковых сражений. За время присутствия в раннем доступе Squad заслужил 92-процентный актуальный пользовательский рейтинг, и вот, несколько часов назад обновился до версии 1.0, ознаменовав тем самым выход из раннего доступа и полноценный релиз.

реклама

анонсы и реклама
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
GTX 1660 - цены тоже идут вниз
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

С полноценным релизом в Squad появился долгожданный режим на сто участников (по пятьдесят на команду), новая карта Фалуджа (Fallujah) и новая фракция «Ближневосточный альянс» (Middle Eastern Alliance).

Естественно, поддержка Squad на этом не закончится: разработчики будут продолжать добавлять в игру новые карты, фракции, оружие, технику, следить за балансом, внедрять новые игровые механики и прочее.

реклама

реклама

По случаю релиза на Squad в Steam до 30 сентября распространяется 25-процентная скидка.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

squad offworld industries
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Тактический шутер Squad спустя почти пять лет выбрался из раннего доступа Steam
+
Rocket League установила рекорд «онлайна» в Steam несмотря на прекращение продаж
+
Rocket League на PC стала условно-бесплатной и навсегда переехала из Steam в EGS
13
Аналитики SuperData рассказали об успехах PC-версий Horizon Zero Dawn и Fall Guys
28
Ранний релиз Baldur’s Gate III отложили ещё на неделю
+
Церемония The Game Awards в этом году пройдёт 10 декабря
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 211
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 113
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 24
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 39
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
14 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
18 сентября 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Моё мнение: Xbox Series S – лучший выбор в новом поколении консолей, а PlayStation 5 покупать не стоит
109
Собираем игровой ПК для Cyberpunk 2077 дешевле 50000 рублей
64
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 45 тысяч рублей: сентябрь 2020
11
Необычные материнские платы - двухпроцессорные, яркие расцветки, мощные и миниатюрные и многие другие
18
Необычные материнские платы - с множеством портов, с мобильной видеокартой, со встроенным ИБП и многие другие
9
Выездной компьютерный мастер переустановит Windows - разбираем индустрию мошенничества в подробностях
73
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini
22
Тестирование связки процессора i5-4690K и видеокарты Gigabyte 970 G1 Gaming в некоторых играх
110
5 лучших модов для The Witcher 3, полностью преображающих любимую игру
+
Санкции и блокировка TikTok – разбор ситуации и хронология событий
3

Сейчас обсуждают

Aztartez
01:50
Стоп, оказывается видеокарты от Nvidia тоже могут иметь проблемы, ох как бывает. На самом же деле у всех бывают косяки, только почему-то некоторые их не хотят замечать.
Некоторые владельцы GeForce RTX 3080 жалуются на проблемы с видеокартой в ряде игр — данные ComputerBase
SeTi2019
01:48
"Необходимость установки драйверов будет продемонстрирована клиенту, отсутствием интернета, невозможностью изменить разрешение экрана и прочими прелестями отсутствия водителей" ВОДИТЕЛЕЙ? Ведь так Гу...
Выездной компьютерный мастер переустановит Windows - разбираем индустрию мошенничества в подробностях
Kasyan
01:48
У Quantic Dream закончился контракт с Сони и они не подчиняются больше им, поэтому все игры вышли на ПК. По факт только Horizon экслюзив был портирован на ПК, потому что Death Stranding изначально был...
Моё мнение: Xbox Series S – лучший выбор в новом поколении консолей, а PlayStation 5 покупать не стоит
Yolanda Tarska
01:46
Вот для таких модных телеков 3090 и сделали, раньше помню на Титане RTX было достижение, что просто запустили игры в 8К, а тут можно играть уже нормально.
Nvidia официально заявила - RTX 3090 на 10-15% быстрее RTX 3080 и до 50% быстрее TITAN RTX в 4K
Константин Дятлов
01:44
кто то кричал, что 10гб хватит в 4к играх))) ловите фризи или снижение качества, все как любят адепты нвидиа. Зато фпс выше ))) https://www.youtube.com/watch?v=QlBzs1wDWu0&feature=youtu.be
Некоторые владельцы GeForce RTX 3080 жалуются на проблемы с видеокартой в ряде игр — данные ComputerBase
Kasyan
01:42
С перцовочкой!
Моё мнение: Xbox Series S – лучший выбор в новом поколении консолей, а PlayStation 5 покупать не стоит
Listoman
01:41
Ну карт у людей нет, ту пару соток людей в мире с 3080 не считаем) А сейчас мы имеем мизерные завозы во все сети по всему миру, отсутствие топовых решений от всех брендов, в магазы завозят единицами с...
Некоторые владельцы GeForce RTX 3080 жалуются на проблемы с видеокартой в ряде игр — данные ComputerBase
Константин Дятлов
01:41
вот смотрю тесты, опять карты НВ упрощают картинку, где то дым попроще, где то тени. Зато чиселка фпс побольше, фанатики довольны)
Некоторые владельцы GeForce RTX 3080 жалуются на проблемы с видеокартой в ряде игр — данные ComputerBase
Kasyan
01:41
Sony Series X Nintendo Switch Edition!))
Моё мнение: Xbox Series S – лучший выбор в новом поколении консолей, а PlayStation 5 покупать не стоит
mazahakaruss
01:41
Бригман, перелогинься)
Выездной компьютерный мастер переустановит Windows - разбираем индустрию мошенничества в подробностях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем