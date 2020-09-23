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Ранний релиз Baldur’s Gate III отложили ещё на неделю

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После того как Larian Studios отложила ранний релиз Baldur’s Gate III до 30 сентября, казалось, что дальнейших переносов выхода уже не случится. Но, увы, реалии разработки игр диктуют свои правила, и сегодня стало известно, что выход Baldur’s Gate III в раннем доступе задержится ещё на неделю — до 6 октября.

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Дополнительное время позволит разработчикам сгладить неровности в игровом процессе и исправить ошибки в локализациях.

К слову, долго держать Baldur’s Gate III в раннем доступе Larian не собирается: полноценный релиз должен состояться уже в следующем году.

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