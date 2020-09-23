Ранний релиз Baldur’s Gate III отложили ещё на неделю
После того как Larian Studios отложила ранний релиз Baldur’s Gate III до 30 сентября, казалось, что дальнейших переносов выхода уже не случится. Но, увы, реалии разработки игр диктуют свои правила, и сегодня стало известно, что выход Baldur’s Gate III в раннем доступе задержится ещё на неделю — до 6 октября.
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Дополнительное время позволит разработчикам сгладить неровности в игровом процессе и исправить ошибки в локализациях.
К слову, долго держать Baldur’s Gate III в раннем доступе Larian не собирается: полноценный релиз должен состояться уже в следующем году.
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