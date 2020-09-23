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Бывший президент Blizzard Майк Морхейм основал новую игровую компанию Dreamhaven

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В октябре 2018 года один из основателей Blizzard Entertainment Майк Морхейм покинул должность президента компании, а в апреле 2019 года окончательно ушёл из родных стен. Слишком уж долго без дела Морхейм не сидел, и сегодня издание Games Industry сообщило о том, что экс-президент Blizzard основал новую игровую компанию под названием Dreamhaven.

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Dreamhaven выступит в качестве материнской компании для своих внутренних студий, коих на данный момент насчитывается две — Moonshot и Secret Door. Руководителями Moonshot назначены ветераны Blizzard: бывший исполнительный продюсер компании Джейсон Чейз, геймдиректор StarCraft II Дастин Броудер и творческий руководитель Hearthstone Бен Томпсон.

Secret Door также возглавят бывшие сотрудники Blizzard: исполнительный продюсер Hearthstone Крис Сигати, геймдиректор Hearthstone Эрик Додс и технический руководитель Алан Дабири.

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Какие игры будут разрабатывать студии, пока не уточняется.

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blizzard dreamhaven moonshot secret door
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