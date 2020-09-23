Вчера днём на просторах форума ResetEra появилась информация о том, что Konami готовит на PC переиздания Metal Gear, Metal Gear Solid и Metal Gear Solid 2 (в издании Substance). Сегодня эта информация получила продолжение: странички всех трёх проектов были обнаружены на сайте тайваньской рейтинговой комиссии с указанием платформы PC.

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Кроме краткого описания игр больше никакой информации о переизданиях не представлено, поэтому пока не совсем понятно, просто переиздание перед нами или же ремастер. Поклонники Metal Gear наверняка хотели бы увидеть полноценный ремастер, поскольку визуальная и техническая части вышеуказанных игр сильно устарели, а вышедшие в своё время официальные портированные версии на персональные компьютеры изобиловали различными проблемами.

Бытует мнение, что официальный анонс состоится в рамках Tokyo Game Show 2020, которое стартует сегодня и продлится до конца недели.