Crytek не исключила возможности выпуска ремастера Crysis Warhead
Когда Crysis Remastered был официально анонсирован весной этого года, Crytek практически сразу предупредила игроков о том, что в состав ремастера входит только оригинальная игра про приключения Номада, без самостоятельного дополнения Crysis Warhead. Многих игроков данное известие огорчило, поэтому портал GamingBolt, которому удалось побеседовать с руководителем разработки Crysis Remastered Штеффеном Хальбигом, включил вопрос о ремастере Crysis Warhead в своё интервью.
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Как заявил Хальбиг, на момент своего выхода Crysis Warhead была самостоятельной игрой с соответствующим масштабом, но приоритетом для Crytek всё же был ремастер оригинальной Crysis. По словам Хальбига, компании известно о запросе сообщества на ремастер Crysis Warhead, и когда студия примет решение по этому поводу, то непременно нам сообщит.
А вот Crysis 4 (или как её назовут разработчики) пока можно не ждать: Хальбиг заявил, что студия сейчас сконцентрирована на Crysis Remastered.
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