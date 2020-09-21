Рейтинговые агентства в очередной раз раньше времени «сливают» информацию о возможном релизе «засекреченного» проекта. Сегодня внимательные посетители официального сайта европейского рейтингового агентства PEGI обнаружили на его просторах свежую страничку вышедшего в 2003 году боевика Freedom Fighters от студии IO Interactive с повторным присвоением возрастного рейтинга 16+. Оригинальная игра издавалась Electronic Arts, однако в переиздании издателем отмечено соответствующее подразделение компании IO Interactive.

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Проект недоступен для покупки в цифровых магазинах, поэтому логично предположить, что вышеуказанное событие предшествует появлению игры на прилавках в Steam и других сервисах цифровой дистрибуции. Официально никаких анонсов на эту тему не поступало, поэтому остаётся только ждать.

Напомним, что Freedom Fighters рассказывает альтернативную историю, в которой Советский Союз захватил Соединённые Штаты и, в частности, оккупировал Нью-Йорк. Нам в роли сантехника Кристофера Стоуна предстоит вступить в движение сопротивления и дать отпор оккупантам. В своё время проект получил довольно высокие оценки.