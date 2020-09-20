Энтузиасты — это такие люди, которых хлебом не корми, только дай потратить свободное время на что-то, что может представлять живой интерес для сообщества. Вот команда Project 17 решила воспроизвести в VR-эксклюзиве Half-Life Alyx знаменитый вступительный уровень из Half-Life 2, в котором G-Man незаметно для окружающих помещает Гордона Фримена в поезд на пути к Сити-17 и рассказывает о «важных делах», после чего мы в роли молодого физика прибываем на вокзал и слушаем культовую речь доктора Брина о «лучшем городе из оставшихся».

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Полностью воссоздавать Half-Life 2 в VR команда Project 17 не собирается: это и времени займёт слишком много, и мод-сообщество в Alyx трудно назвать крупным и развитым. Вместо этого было решено воссоздать лишь первую главу — «Прибытие» (Point Insertion).

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Когда модификация будет готова к релизу, не сообщается, вместо этого энтузиасты ограничились популярным нынче ответом «Когда будет готово».